МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Россия поставляет в США сравнительно небольшой объем алюминиевой продукции, однако его в связи с введением 200%-ной пошлины можно будет переориентировать на другие рынки — например, на Азию, хотя это будет непросто и небыстро, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Акций "Русала" ускорили падение на новостях о пошлине на алюминий в США

Ранее в пятницу стало известно, что США с 10 марта 2023 года вводят 200%-ную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России, а также аналогичную пошлину на импорт алюминиевых товаров, в составе которых содержится любое количество алюминия из РФ с 10 апреля, следует из опубликованного заявления президента США Джо Байдена. В документе также отмечается, что США исключат 200%-ный тариф на алюминиевые товары с содержанием металла из России для тех стран, которые сами введут аналогичную пошлину.

По словам Хазанова, степень влияния этой ввозной пошлины будет зависеть от того, на какие виды алюминиевой продукции она будет распространяться.

"Если речь будет идти только о первичном алюминии и сплавах на его основе, то под действие пошлины попадет "Русал", если же она затронет катанку, плоский прокат (плиты, листы, ленты), трубы, профили, штамповки и поковки, то тогда она может оказать воздействие на их ключевых производителей, которые могли иметь постоянные или эпизодические отношения с американскими потребителями, например, Каменск-Уральский металлургический завод (в 2020 году власти США ввели против него санкции), "Алюминий Металлург Рус" и другие", — пояснил эксперт.

В то же время объем ввоза алюминиевой продукции из России в США был "сравнительно небольшой – порядка 400-500 тысяч тонн в год, главным образом, алюминия", уточнил он.

"Соответственно, теперь "Русалу" придется переориентировать его поставки на другие рынки, скорее всего, в Азию, и это будет, вероятно, небыстро и непросто – там и без него производителей алюминия хватает, еще и надо будет договориться с существующими и потенциальным клиентами о расширении действующих и заключении новых контрактов. В самом жестком сценарии можно даже допустить снижение загрузки у отдельных предприятий "Русала", — добавил Хазанов.

В то же время заводам по выпуску алюминиевых полуфабрикатов (проката, профилей и так далее) "возможно, придется полегче в силу их ориентации на рынки Европы и Азии", полагает эксперт. "Тем не менее установление новой пошлины будет для них неприятным известием, поскольку означает, по сути, черную метку", — отмечает он.

Однако новые санкции все же можно будет обойти, добавляет Хазанов, например, если российские производители не будут ставить фирменные клейма на своей продукции и договорятся с иностранными трейдерами об ее поставках в США, например, через Мексику, называя ее в сопроводительных документах страной происхождения. "Еще один вариант – оформлять алюминиевые изделия как изготовленные из вторичного металла (путем переплавки лома) – про вторичный алюминий в заявлении Белого дома нет никакого упоминания", — уточнил он.