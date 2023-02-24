МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. США ввели санкции против многопрофильной IT-группы "Интеллектуальные компьютерные системы" ("ИКС Холдинг"), сообщил американский минфин. США ввели санкции против "Велес Капитала" и связанных с ним организаций

В сообщении ведомства также отмечается, что санкции были введены в отношении разработчика и производителя серверов и систем хранения данных и телеком-оборудования Yadro, разработчика решений в сфере информационной безопасности ГК "Цитадель", научно-исследовательскую компанию "Криптонит", которые входят в "ИКС Холдинг".

"ИКС Холдинг" — многопрофильная IT-группа, занимающая ведущие позиции на рынке разработки технологий и IT-сервисов, включает в себя разработчика и производителя серверов и систем хранения данных и телеком-оборудования Yadro, разработчика решений в сфере информационной безопасности ГК "Цитадель", научно-исследовательскую компанию "Криптонит", а также проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

В марте прошлого года холдинг USM продал 100% активов "ИКС Холдинга" его основателю Антону Черепенникову.

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.