МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский разработчик и производитель вычислительных систем "КНС Групп" (бренд Yadro) несмотря на санкции США продолжит в полном объеме исполнять обязательства перед партнерами и клиентами, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. США ввели санкции против IT-группы "ИКС Холдинг"

В пятницу американский минфин сообщил, что США ввели санкции против многопрофильной IT-группы "Интеллектуальные компьютерные системы" ("ИКС Холдинг"), которая включает в себя разработчика и производителя серверов и систем хранения данных и телеком-оборудования Yadro.

"Наша компания является лидером российского рынка вычислительной IT-инфраструктуры, и мы с еще большей энергией продолжим в полном объеме исполнять обязательства перед нашими партнерами и клиентами, последовательно реализовывать планы по технологическому развитию и развивать масштабные образовательные инициативы, направленные на формирование новой отечественной инженерной культуры", — говорится в сообщении.

"Эти события еще более стимулируют нас на реализацию нашей миссии построения ведущей отечественной инженерной компании, разработчика и производителя IT и телеком продуктов мирового класса для корпоративных клиентов", — отметили в компании.

"ИКС Холдинг" — многопрофильная IT-группа, занимающая ведущие позиции на рынке разработки технологий и IT-сервисов, включает в себя разработчика и производителя серверов и систем хранения данных и телеком-оборудования Yadro, разработчика решений в сфере информационной безопасности ГК "Цитадель", научно-исследовательскую компанию "Криптонит", а также проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

В марте прошлого года холдинг USM продал 100% активов "ИКС Холдинга" его основателю Антону Черепенникову.

В конце прошлого года ООО "КНС Групп" (бренд Yadro) подписало форвардный контракт с ПАО "Ростелеком" на разработку и производство базовых станций стандартов GSM/LTE. Срок контракта, разделенного на несколько этапов, — до 2030 года, его стоимость составляет "десятки миллиардов рублей", рассказывал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. Кроме того, форвардный контракт с Yadro на производство базовых станций подписал оператор "Мегафон".

В январе замглавы Минцифры Дмитрий Ким заявил РИА Новости, что Российские операторы заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций для мобильных сетей связи на более чем 100 миллиардов рублей, по ним до 2030 года будет поставлено порядка 75 тысяч базовых станций. По его словам, одним из поставщиков выступит "КНС Групп".