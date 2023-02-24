ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Правительство Канады в рамках нового пакета санкций вводит запрет на поставки в Россию ряда химикатов, используемых при производстве электроники, заявил в пятницу премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо. Канада ввела санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня"

"Мы также запрещаем экспорт в Россию определенных химикатов, которые используются при производстве электроники", — сказал Трюдо, чье выступление транслировали ведущие канадские телеканалы.

Кроме того, Канада ввела санкции против российских спецслужб, обеих палат Федерального собрания, партии "Единая Россия" и компании "Роснефтегаз", следует из публикации на сайте местного МИД.

Под очередную порцию санкций из-за конфликта на Украине попали 129 российских физических и 63 юридических лица, включая вице-премьеров, министров, сотрудников администрации президента, военных и работников военно-промышленного комплекса.

В обновленных списках значатся, в частности, ФСБ, Главное управление Генштаба (также известное как ГРУ), ФСО, Совет Федерации и Госдума, "Единая Россия", Главное управление специальных программ президента РФ, Росфинмониторинг.

Санкции затрагивают также оператора Запорожской АЭС, "Уралвагонзавод", Центральный аэрогидродинамический институт и "Роснефтегаз".

Наконец, в санкционные списки Канады попали звезда советского хоккея Владислав Третьяк, а также советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, следует из публикации МИД страны.

Все трое являются действующими депутатами Госдумы.

Третьяк, который сейчас возглавляет Федерацию хоккея России, много играл против канадцев в качестве вратаря сборной СССР и включен в зал хоккейной славы в Торонто.

Терешкова первой из женщин слетала в космос, Савицкая первой из женщин совершила выход в открытый космос.