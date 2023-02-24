МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Многопрофильная IT-группа "Интеллектуальные компьютерные системы" ("ИКС Холдинг") несмотря на санкции сохранит все долгосрочные планы развития компании без изменений, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. США ввели санкции против IT-группы "ИКС Холдинг"

В пятницу американский минфин сообщил, что США ввели санкции против многопрофильной IT-группы "Интеллектуальные компьютерные системы" ("ИКС Холдинг").

"Долгосрочная стратегия "ИКС Холдинга" основывается на развитии сильнейших отечественных технологических компаний, комплиментарно дополняющих друг друга. Мы последовательно работаем над созданием фундамента успешного высокотехнологичного бизнеса в нашей стране на ближайшие десятилетия. Все наши долгосрочные планы развития будут продолжены без изменений", — говорится в сообщении.

"ИКС Холдинг" — многопрофильная IT-группа, занимающая ведущие позиции на рынке разработки технологий и IT-сервисов, включает в себя разработчика и производителя серверов и систем хранения данных и телеком-оборудования Yadro, разработчика решений в сфере информационной безопасности ГК "Цитадель", научно-исследовательскую компанию "Криптонит", а также проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

В марте прошлого года холдинг USM продал 100% активов "ИКС Холдинга" его основателю Антону Черепенникову.