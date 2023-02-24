ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Санкции Канады и Запада против российских граждан, госструктур и бизнеса бессмысленны и не влияют на суверенную политику страны, заявил посол Российской Федерации в стране Олег Степанов. Канада ввела новые санкции против России

"Канадские и западные санкции против российских граждан, государственных структур или бизнеса являются бессмысленными. Они никогда не работали против России, они не могут повлиять на нашу суверенную внешнюю политику или внутренние отношения", — указал посол в сообщении, опубликованном в Twitter.

Степанов отметил, что санкции вредят исключительно людям и экономикам тех стран, которые их вводят.

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада вводит санкции против 129 физических лиц и 63 организаций из России. По ограничения попали, в частности, российские спецслужбы, обе палаты Федерального собрания, партии "Единая Россия" и компании "Роснефтегаз".