БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в согласованный накануне десятый пакет антироссийских санкций войдет 121 физическое и юридическое лицо. Bloomberg сообщил, когда будут официально одобрены новые санкции Евросоюза

"Десятый пакет санкций согласован: добавлены 121 физлицо и организация, новые значительные экспортно-импортные ограничения, запрет российских пропагандистских СМИ", — написал он в своем Twitter, добавив, что в список включены фигуранты, которых Брюссель считает причастными к якобы "депортации и принудительному усыновлению по меньшей мере шести тысяч украинских детей".

Ранее 24 февраля постпреды стран ЕС согласовали десятый пакет антироссийских санкций. Сообщалось, что санкции были согласованы с огромным трудом из-за наличия разногласий между государствами Евросоюза, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний.

Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. В списках, как ожидается, будут значиться: электроника, спецтранспорт, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно более ста физлиц и организаций, в том числе политики, силовики, представители СМИ.