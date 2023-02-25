НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — ПРАЙМ. Главы минфинов и ЦБ стран G20 призвали продолжать оказывать помощь Турции и Сирии, пострадавшим от сильных землетрясений. Премьер Индии: G20 предстоит вернуть стабильность и рост мировой экономике

"Мы глубоко обеспокоены трагической гибелью людей и разрушениями на юго-востоке Турции в результате разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года и выражаем солидарность с турецким народом. Мы также выражаем наши глубочайшие соболезнования сирийскому народу, который также пострадал от катастрофических землетрясений… Мы ценим уже оказываемую гуманитарную помощь и призываем государства-члены и многосторонние организации продолжать оказывать всю возможную помощь в целях восстановления", — говорится в декларации по итогам встречи глав минфинов и ЦБ стран "Большой двадцатки" в индийском Бангалоре.

Ранее 6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 44 тысяч человек. Кроме того, два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник в провинции Хатай с интервалом в три минуты, после этого зафиксированы более сотни афтершоков. По последним данным, погибли шесть человек, ранены более 500.