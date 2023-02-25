Склад лакокрасочной продукции загорелся в Киеве на площади около двух тысяч "квадратов"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Склад горит в Подольском районе Киева, огонь распространился на площади в две тысячи "квадратов". Об этом стало известно из телеграм-канала мэра украинской столицы Владимира Кличко.
Как уточняется, ЧП произошло в металлическом складском помещении на территории одного из городских предприятий.
В тушении пожара принимают участие десятки спасателей и 19 единиц техники.
Как уточнили в городской военной администрации Киева, инцидент произошел на складе лакокрасочной продукции. Данные о пострадавших уточняются, добавили там же.
https://1prime.ru/News/20230225/839907476.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.