МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Склад горит в Подольском районе Киева, огонь распространился на площади в две тысячи "квадратов". Об этом стало известно из телеграм-канала мэра украинской столицы Владимира Кличко. Запад сдаст Украину "в утиль" за ненадобностью, заявил Медведев

Как уточняется, ЧП произошло в металлическом складском помещении на территории одного из городских предприятий.

В тушении пожара принимают участие десятки спасателей и 19 единиц техники.

Как уточнили в городской военной администрации Киева, инцидент произошел на складе лакокрасочной продукции. Данные о пострадавших уточняются, добавили там же.