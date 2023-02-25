БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Санкции ЕС против России, с учетом десятого пакета, привели к сокращению российского импорта почти на 60% по сравнению с 2021 годом, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"Флаги России, ЕС

Совет ЕС опубликовал заявление по новым антироссийским санкциям

"Эти новые запреты на импорт охватывают импорт ЕС на сумму почти 1,3 миллиарда евро, они дополняют уже введенные ограничения в размере 90 миллиардов евро, что составляет в общей сложности 58% импорта ЕС (из России — Прим. ред.) от уровня 2021 года", подчеркивается в документе.

Кроме того, ЕК сообщила, что половина экспорта ЕС в Россию попала под ограничительные меры.

Импортные ограничения включают, в частности, синтетический каучук, асфальт, битум и технический углерод.

Ранее в субботу Совет ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны поименные списки физлиц и организаций, попавших под ограничения.

Десятый пакет санкций из-за разногласий между странами ЕС был согласован лишь поздно вечером 24 февраля после нескольких допзаседаний. 

Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций, в числе которых: электроника, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены 121 физическое и юридическое лицо, в том числе политики, силовики и представители СМИ.