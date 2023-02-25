БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Санкции ЕС против России, с учетом десятого пакета, привели к сокращению российского импорта почти на 60% по сравнению с 2021 годом, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК). Совет ЕС опубликовал заявление по новым антироссийским санкциям

"Эти новые запреты на импорт охватывают импорт ЕС на сумму почти 1,3 миллиарда евро, они дополняют уже введенные ограничения в размере 90 миллиардов евро, что составляет в общей сложности 58% импорта ЕС (из России — Прим. ред.) от уровня 2021 года", подчеркивается в документе.

Кроме того, ЕК сообщила, что половина экспорта ЕС в Россию попала под ограничительные меры.

Импортные ограничения включают, в частности, синтетический каучук, асфальт, битум и технический углерод.

Ранее в субботу Совет ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны поименные списки физлиц и организаций, попавших под ограничения.

Десятый пакет санкций из-за разногласий между странами ЕС был согласован лишь поздно вечером 24 февраля после нескольких допзаседаний.

Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций, в числе которых: электроника, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены 121 физическое и юридическое лицо, в том числе политики, силовики и представители СМИ.