МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве ликвидировали пожар на складе лакокрасочных материалов, пострадавших нет. В центре Киева загорелся склад

Ранее Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве. По его словам, площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. В киевской городской военной администрации уточнили, что пожар произошел на складе лакокрасочной продукции.

"Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали. Потерпевших в результате пожара нет", — написал мэр в своем Telegram-канале.