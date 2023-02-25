Кличко заявил, что пожар на складе в Киеве потушен
Кличко: пожар на складе лакокрасочных материалов в Киеве потушен, пострадавших нет
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве ликвидировали пожар на складе лакокрасочных материалов, пострадавших нет.
Ранее Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве. По его словам, площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. В киевской городской военной администрации уточнили, что пожар произошел на складе лакокрасочной продукции.
"Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали. Потерпевших в результате пожара нет", — написал мэр в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/News/20230225/839907986.html
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