БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Евросоюз в субботу опубликовал в официальном журнале новый, десятый по счету пакет санкций против России, который включает как экономические ограничения, так и персональные санкции в отношении более чем 120 физических и юридических лиц. Стали известны новые детали десятого пакета антироссийских санкций ЕС

В частности, в новые ограничительные списки попали российские банки — Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк, говорится в опубликованном в субботу документе.

Там же указывается, что эти банки вовлечены в сектора экономики, якобы "обеспечивающие существенный источник доходов правительству Российской Федерации".

Кроме того, в список организаций, на которые распространяются санкции, ЕС внес ряд ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома", среди них: Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова" (НИТИ, Сосновый бор Ленинградской области), "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва), "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА, Москва).

Еще одним подсанкционным предприятием "Росатома" стал "Росатомфлот", управляющий атомным ледокольным флотом РФ. На базе "Росатофлота" действует единый ледокольно-технологический комплекс гражданского атомного флота России.

Также в санкционный список ЕС оказался включен Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

"Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева производит и поставляет продукцию, используемую российскими военными… Таким образом, ОАО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" несет ответственность за материальную поддержку действий (РФ на Украине — Прим. ред.)", — говорится в мотивационной части санкций.

Среди СМИ, оказавшихся в санкционных списках ЕС, значатся медиагруппы "Россия сегодня", а также "Патриот".

В мотивационной части говорится, что медиагруппа "Россия сегодня", поддерживает российское правительство, в частности, его действия на Украине. В документе также отмечается, что санкции за якобы "распространение дезинформации" вводятся и против подразделений медиагруппы "Патриот", таких как РИА ФАН, Экономика Сегодня, Политика Сегодня, Народные новости, Слово и дело и других.

Ассоциированными с медиагруппой лицами в документе названы глава координационного совета Николай Столярчук и глава попечительского совета Евгений Пригожин. Внесение в санкционные списки организаций означает заморозку их активов на территории Евросоюза, в частности, банковских счетов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям средства или активы.

Кроме этого, в десятый пакет санкций ЕС против России попал ряд министерств и государственных ведомств, включая Министерство обороны РФ и Службу внешней разведки (СВР), а также Фонд национального благосостояния России (ФНБ). Также в ограничительный список ЕС попало движение "Общероссийский народный фронт" за организацию кампании "Все для победы" по сбору пожертвований для военных ДНР и ЛНР.

Наконец, санкции ЕС были введены против ООО "Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ". Боррель подтвердил, что в новый пакет санкций войдет 121 фигурант

"Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ" поставляет автомобили для вооруженных сил России, которые используются в (специальной военной операции РФ на Украине — Прим. ред.)", указывается в мотивационной части документа.

Также ЕС ввел персональные санкции против ряда физлиц, среди которых значатся политики, общественные деятели и представители СМИ.

В частности, ограничения Евросоюз ввел против 20 российских заместителей министров, в том числе из Минпромторга (Василий Осьмаков) и Минэкономразвития РФ (Татьяна Илюшникова), а также четырех депутатов Госдумы (включая Татьяну Ларионову и Олега Михайлова), сообщается в документе. Также под санкции Брюсселя попал и экс-глава ФТС РФ Владимир Булавин.

Санкции были введены Евросоюзом и против ряда российских военачальников: Алексея Авдеева, Михаила Теплинского и Сергея Каракаева за якобы "поддержку и осуществление действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Кроме того, в десятый санкционный список Евросоюза попали: замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин (курирует управление лицензирования, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций и управление контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций), глава Россотрудничества Евгений Примаков, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и член СПЧ при Президенте РФ Валерий Фадеев, врач и общественный деятель Леонид Рошаль, а также политологи Сергей Кургинян и Виталий Третьяков.

Из представителей СМИ под санкции ЕС попали исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора НМГ Александр Акопов, а также главред агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист Александр Коц, следует из опубликованного документа.

В документе отмечается, что представители медиа якобы "отвечают за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Санкции были введены и против физлиц и организаций новых регионов России, в том числе МЧС ДНР, прокуроров ДНР и ЛНР — Андрея Спивака и Глеба Михайлова, Херсонской и Запорожской областей — Кирилла Осипчука и Андрея Петрова, а также арестованного на Украине экс-главы завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Наконец, ряд физических и юридических лиц, в том числе в Африке, попали под санкции ЕС из-за якобы "связи с группой "Вагнер", отмечается в документе.

Всего после введения десятого пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций из РФ, говорится в заявлении совета ЕС.

"Теперь ограничения применяются в отношении 1473 физических и 205 юридических лиц. На указанных фигурантов наложено замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. В отношении физических лиц дополнительно действует запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом", — указывается в заявлении Совета ЕС.

ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу.

Новый пакет из-за разногласий между странами ЕС был согласован только поздно вечером 24 февраля после нескольких допзаседаний.