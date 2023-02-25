2023-02-25T22:54:27+03:00
2023-02-25T22:54:27+03:00
2023-02-25T22:54:27+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230225/839908556.html
"Мегафон" не увидел существенного влияния санкций ЕС на свою работу
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"МЕГАФОН" ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО НЕ ВИДИТ СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ ОТ ЭКСПОРТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕС НА БИЗНЕС КОМПАНИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 25.02.2023
новости, ес, мегафон, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
"МЕГАФОН" ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО НЕ ВИДИТ СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ ОТ ЭКСПОРТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕС НА БИЗНЕС КОМПАНИИ
Новость дополняется