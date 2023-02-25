2023-02-25T22:54:27+03:00

2023-02-25T22:54:27+03:00

2023-02-25T22:54:27+03:00

2023

https://1prime.ru/News/20230225/839908556.html

"Мегафон" не увидел существенного влияния санкций ЕС на свою работу

Новости

Новости

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https://россиясегодня.рф

"МЕГАФОН" ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО НЕ ВИДИТ СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ ОТ ЭКСПОРТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕС НА БИЗНЕС КОМПАНИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 25.02.2023

новости, ес, мегафон, санкции

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60