МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) не пострадает от санкций ЕС, у перестраховщика нет активов за рубежом, сообщил источник на страховом рынке. РНПК попала под санкции Евросоюза

"Все санкции в основной своей массе бессмысленны и беспощадны. РНПК не держала активы за рубежом, РНПК много лет назад свернула весь свой международный бизнес, отказалась от размещения собственной защиты за рубежом. Пострадает ли РНПК от санкций? Нет. Ни в малой степени", — сказал он.

Евросоюз ввел санкции против Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В ЕС указали, что РНПК смогла заменить западные страховые компании, которые отказываются страховать суда, перевозящие российскую нефть из-за принятых ранее санкций. По мнению Брюсселя, ее деятельность позволила России нивелировать эффект от западных санкций против российского энергетического экспорта.

Внесение в санкционные списки организаций означает заморозку их активов на территории Евросоюза, в частности, банковских счетов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям средства или активы. Согласно информации Совета ЕС, соблюдать санкционный режим должны все юрлица и физлица, находящиеся в юрисдикции ЕС.

Ранее в ноябре заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния заявлял журналистам, что запроса у российских страховщиков на создание перестраховщика, альтернативного РНПК, пока нет.

Российские страховщики смогут продолжить работать с Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК), санкции ЕС не отразятся негативно на рынке РФ, на капитализации компании, на ее поддержке со стороны акционера — Банка России, также пояснил источник.

"Итак, РНПК попала под санкции? Ожидаемо? Предсказуемо? Да. В принципе, вспоминая историю включения КПСК (Крымской первой страховой компании — ред.) в санкционные списки США в 2016 году только за то, что компания выпустила прямой полис по страхованию строительства Крымского моста, было понятно, что компания, специально созданная под перестрахование санкционного бизнеса, точно попадёт в эти же списки. Это только вопрос времени…", — сказал источник.

Он отметил, что неудобства возникают у российского рынка, который вынужден передавать риски в перестрахование в санкционную компанию. "Но если бы РНПК попала под санкции в 2016 году, то рынок стоял бы перед серьезным испытанием — как выполнять закон в части обязательной цессии и не заразиться токсичностью санкционного перестраховщика. Сейчас, когда вся страна под санкциями, когда нет других вариантов размещения рисков в перестрахование, то продолжение работы с санкционной РНПК вообще никаким негативным образом не отражается на рынке".

"Санкционность РНПК никак не отражается на капитализации компании, на ее поддержке со стороны акционера, на возможности работать и осуществлять свою деятельность. Крошечным неудобством для компании будет вынужденный переходом со временем на российское ПО. Но это пустяки", — добавил источник.

Евросоюз ввел санкции против Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В ЕС указали, что РНПК смогла заменить западные страховые компании, которые отказываются страховать суда, перевозящие российскую нефть из-за принятых ранее санкций. По мнению Брюсселя, ее деятельность позволила России нивелировать эффект от западных санкций против российского энергетического экспорта.

Внесение в санкционные списки организаций означает заморозку их активов на территории Евросоюза, в частности, банковских счетов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям средства или активы. Согласно информации Совета ЕС, соблюдать санкционный режим должны все юрлица и физлица, находящиеся в юрисдикции ЕС.

РНПК была создана в 2016 году. Единственный акционер — Банк России, которому принадлежит 100% акций компании.