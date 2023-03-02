Экспорт российского ПО предварительно упал на 8 — 17 процентов в 2022 году
"Руссофт" предварительно оценил падение экспорта российского ПО до 9,2 миллиарда долларов
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Совокупный экспорт российских производителей программного обеспечения в 2022 году предварительно составил от 8,4 миллиарда до 9,2 миллиарда долларов, что на 8-17% ниже показателя предыдущего года, говорится в сообщении российской ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт".
"Предварительные расчеты говорят о том, что совокупный экспорт софтверных компаний составил по итогам от 8,4 миллиарда долларов до 9,2 миллиарда долларов с падением на 8-17%. Если сравнивать второе полугодие 2022 года с аналогичным периодом 2021 года, то падение будет больше — в районе 20-25%", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что экспорт софтверных компаний по итогам 2021 года составил 10,07 миллиарда долларов.
"Совокупный оборот индустрии, скорее всего, сократился, но незначительно (в 2021 году он составлял 1,56 триллиона рублей). Сокращение экспортных доходов во многом компенсировалось ростом продаж в России благодаря импортозамещению", — отметили в ассоциации.
https://1prime.ru/News/20230302/839953073.html
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