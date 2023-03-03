Выручка МТС по МСФО в четвертом квартале 2022 года выросла
Консолидированная выручка МТС по МСФО в четвертом квартале 2022 года выросла на 1,6 процента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Консолидированная выручка группы МТС по МСФО в четвертом квартале 2022 года выросла на 1,6%, до 144,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"Консолидированная выручка Группы МТС в 4 квартале 2022 года выросла на 1,6% год к году до 144,4 миллиарда рублей. Выручка Группы МТС за 2022 год выросла на 2,6% до 541,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что OIBDA группы за четвертый квартал 2022 года составила 55,6 миллиарда рублей. Скорректированная OIBDA группы за 2022 год составила 224,3 миллиарда рублей.
"Чистая прибыль Группы за 4 квартал 2022 года составила 5,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль Группы за 2022 год составила 32,6 миллиарда рублей", — добавили в компании.
https://1prime.ru/News/20230303/839968945.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.