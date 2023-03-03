МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Консолидированная выручка группы МТС по МСФО в четвертом квартале 2022 года выросла на 1,6%, до 144,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. МТС начнет постепенно отключать сети 3G

"Консолидированная выручка Группы МТС в 4 квартале 2022 года выросла на 1,6% год к году до 144,4 миллиарда рублей. Выручка Группы МТС за 2022 год выросла на 2,6% до 541,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что OIBDA группы за четвертый квартал 2022 года составила 55,6 миллиарда рублей. Скорректированная OIBDA группы за 2022 год составила 224,3 миллиарда рублей.

"Чистая прибыль Группы за 4 квартал 2022 года составила 5,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль Группы за 2022 год составила 32,6 миллиарда рублей", — добавили в компании.