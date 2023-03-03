МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Ретейлер "Магнит" в текущем году откроет несколько десятков новых магазинов MCosmetic ("Магнит косметик") в Узбекистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Магнит" открыл первые магазины в формате жестких дискаунтеров

"Мы продолжим развивать MCosmetic в Узбекистане. Мы видим большой потенциал в развитии этого формата в Республике и откроем там несколько десятков новых магазинов в этом году", — заявили там.

Осенью прошлого года в Узбекистане работало десять магазинов MCosmetic, в ноябре "Магнит" сообщал о планах открыть до конца 2022 года еще минимум четыре торговые точки.

О своем желании продолжать развитие в странах ближнего зарубежья сообщили агентству и в сети магазинов парфюмерии и косметики "Золотое яблоко". "За два года мы уже открылись в двух новых странах — Казахстане и Белоруссии. Сейчас продолжаем развивать эти регионы — в 2023 году откроется магазин в Астане, то есть к концу года там будет 4 офлайн-точки", — заявили там.

В дальнейших планах "Золотого яблока" есть выход в одну или две новые страны, однако в какие именно — в компании не уточнили. РИА Новости также направило запрос в "Рив Гош".

В свою очередь в пресс-службе сети "Улыбка радуги" рассказали, что в стратегии компании на сегодняшний день планов по выходу на рынки других стран нет. "Одним из ключевых регионов развития для компании в 2023 году является Москва и Московская область. В этом году "Улыбка радуги" готова открыть здесь порядка 100 магазинов…. В среднем к открытиям готовятся 8 магазинов ежемесячно. Инвестиции в развитие сети составят около 400 миллионов рублей", — подчеркнул ритейлер.