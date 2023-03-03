МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Экосистемная выручка МТС за 2022 год выросла на 67%, до более 100 миллиардов рублей, выручка от услуг связи в России увеличилась на 4,6% до 435,6 миллиарда рублей, продажи телефонов и аксессуаров сократились на 36,7%, до 43,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка МТС по МСФО в четвертом квартале 2022 года выросла

В экосистему МТС входят цифровые вертикали компании, в частности сервис бронирования отелей MTS Travel, сервис MTS Live, производитель медиа контента MTS Media, онлайн-кинотеатр KION, онлайн-библиотека Строки.

"Экосистемная выручка МТС по итогам 2022 года выросла на 67% и составила более 100 миллиардов рублей… Выручка от услуг связи в России в 2022 году выросла на 4,6% год к году, до 435,6 миллиарда рублей. Абонентская база в России осталась на уровне 80 миллионов абонентов на конец 2022 года. Продажи телефонов и аксессуаров в России сократились на 36,7% год к году до 43,6 миллиарда рублей в 2022 году", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что количество экосистемных клиентов МТС возросло до уровня 13,5 миллиона на конец 2022 года, что на 52,7% выше аналогичного показателя прошлого года. Показатели среднего количества продуктов экосистемы на одного клиента увеличился с 1,43 в четвертом квартале 2021 года до 1,6 в четвертом квартале 2022 года.

Общее количество абонентов платного ТВ (Спутниковое, кабельное, IPTV, ООТ) выросло на 32,6% год к году до 11,1 миллиона на конец отчетного периода… Выручка от финансовых услуг в 2022 году выросла на 40,4% год к году, достигнув 68 миллиардов рублей. Количество клиентов МТС-банка увеличилось на 19,4% год к году — до 3,5 миллиона на конец 2022 года.