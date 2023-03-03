ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против шести граждан России в рамках так называемого "закона Магнитского", сообщает минфин страны. Новые санкции против банков не создают рисков, заявила глава ЦБ

В частности, в санкционный список попали: замглавы минюста РФ Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие лица, которых Вашингтон считает связанными с делом арестованного оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*.

Кара-Мурзу* обвиняют в госизмене и распространении фейков про российскую армию, в начале февраля Басманный суд Москвы продлил срок его ареста до 12 марта.

Причиной введения санкций Вашингтон указывает нарушение прав человека, якобы совершенное этими лицами.

В декабре 2012 года США приняли "закон Магнитского", предполагающий введение санкций в отношении россиян, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, т.е. санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.

* признан иностранным агентом