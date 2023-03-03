МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Сибур" выкупит у Solvay долю в 50% в их совместном предприятии "Русвинил" примерно за 430 миллионов евро, закрытие сделки ожидается к концу первого квартала, сообщила бельгийская компания. "Сибур" построит в ХМАО новый продуктопровод для газового сырья

"Solvay объявила, что согласовала окончательные условия продажи своей 50% доли в совместном предприятии "Русвинил" своему партнеру по совместному предприятию "Сибур", — говорится в сообщении.

"Соглашение основано на цене покупки 50% доли Solvay в размере около 430 миллионов евро… Ожидается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2023 года", — добавляется в релизе.

В своем отчете по итогам 2022 года Solvay оценивала справедливую стоимость доли в "Русвиниле" в 431 миллион евро.

В "Сибуре" подтвердили РИА Новости выход на финальные условия сделки.

В феврале президент России Владимир Путин разрешил "Сибуру" выкупить у бельгийской Solvay 50% в их СП "Русвинил" — проекте по производству поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды, расположенном в Кстовском районе Нижегородской области.

Технологически предприятие связано с кстовской промышленной площадкой "Сибура". Этилен, поступающий с предприятия "Сибур-Кстово", является основным сырьем для производства ПВХ на "Русвиниле". Переход "Русвинила" в периметр "Сибура" открывает перед компанией дополнительные возможности с точки зрения дальнейшего развития и повышения эффективности взаимосвязанных производств нижегородского кластера, пояснял представитель "Сибура".