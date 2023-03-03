МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" по итогам внеочередного собрания рекомендовал акционерам не голосовать за предложения "СУАЛ Партнерс" об изменения устава "Русала" и предоставления ей доступа к документам о ряде крупных сделок компании, говорится в материалах к собранию. "Русал" запустил производство сплавов из алюминиевого лома

Внеочередное собрание акционеров "Русала" назначено на 27 марта по требованию СУАЛ. На нем, в частности, планируется обсудить предоставление СУАЛ доступа к протоколам заседаний совета директоров "Русала" за 2019-2022 годы, соглашению с Braidy Industries от 2019 года о вхождении в акционерный капитал Braidy Atlas, договору "Русала" с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas, а также к договорам по приобретению акций "Русгидро" и информации о финансовом эффекте от этой покупки.

Кроме того, на повестке стоит вопрос изменений устава ОК "Русал", которые, по мнению СУАЛ, соответствуют интересам всех акционеров. СУАЛ рассчитывает, что предложения в том числе установят понятные и регламентированные законодательством РФ стандарты ответственности членов совета директоров и менеджмента за принятые ими решения, сообщали ранее в СУАЛ. СУАЛ потребовал провести общее собрание акционеров, чтобы получить полный доступ к информации о сделках, которые, по оценке СУАЛ, могли нанести "Русалу" существенный ущерб в десятки миллионов долларов, указывал СУАЛ.

"Совет директоров считает, что предлагаемые права доступа, как изложено в вопросах 1 и 2 повестки дня ВОСА в целом, и формулировка решения, предложенная "СУАЛом" по вопросу 3 повестки дня ВОСА, в описанных выше обстоятельствах, не соответствуют интересам Общества и его акционеров в целом. Совет директоров рекомендует Акционерам не голосовать за каждое из предложенных решений по вопросам 1, 2 и 3 повестки дня ВОСА", — говорится в материалах к собранию, опубликованных в пятницу.

Сообщается также, что "Эн+", контролирующий акционер общества, информировал о своем намерении воздержаться от голосования или голосовать против решения, предложенного "СУАЛ".

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. Основные акционеры — группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual (СУАЛ, 25,72% акций); 17,4% акций находится в свободном обращении.