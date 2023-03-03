МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. ЕС введет санкции против Пекина, если республика будет поставлять вооружение России, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейские источники. СМИ раскрыло, какие товары попали в десятый пакет санкций ЕС

"Высокопоставленный европейский чиновник заявил в пятницу, что будет абсолютной "красной чертой", если Китай предоставит оружие России, добавив, что ЕС ответит санкциями", — говорится в сообщении агентства.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в Еврокомиссии рассчитывают, что КНР не будет поставлять оружие России.

США и их союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.