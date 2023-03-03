Минтруд предложил новые индикаторы риска для проведения проверки
Минтруд предложил расширить число допиндикаторов риска для проведения проверки Рострудом
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Минтруд предлагает расширить число индикаторов риска, на которых основывается Роструд при принятии решения провести проверку, в частности, предлагается учитывать рост числа несчастных случаев с легкими последствиями за год на 20%, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Там отметили, что принятие проекта позволит учесть новые требования законодательства об охране труда и более гибко и эффективно осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в отношении предпринимателей.
"В частности, предлагается дополнить действующий Перечень индикаторов риска, являющихся основанием для принятия Рострудом решения о проведении внеплановой проверки. В частности, предлагается учитывать: увеличение на 20% и более количества несчастных случаев с легкими последствиями по отношении к предыдущему году", — говорится в сообщении.
Еще одним индикатором станет неразмещение информации о результатах спецоценки условий труда у работодателя в информационной системе ФГИС СОУТ.
https://1prime.ru/News/20230303/839972476.html
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