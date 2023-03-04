МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Кабмин Украины утвердил государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. СМИ подсчитали, на сколько упали реальные зарплаты на Украине

"Сегодня правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам премьера, данная программа содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию.

Шмыгаль добавил, что такой документ должен оставаться "живым, открытым для предложений и дополнений".

Ранее Еврокомиссия (ЕК) в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС назвала несколько условий, среди которых — усиление борьбы с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.