ГУМЧС: в Москве на Ленинградском шоссе горит ангар на площади 250 квадратных метров
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ангар горит на площади 250 квадратных метров на Ленинградском шоссе в Москве, информации о пострадавших не поступало, сообщает столичный главк МЧС.
"Четвертого марта 2023 года в 18.05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290А. По прибытии ПСП (пожарно-спасательных служб — ред.) происходит загорание в ангаре на общей площади около 250 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Добавляется, что на площади 200 квадратных метров обрушилась кровля. Спасатели продолжают тушить пожар, информации о пострадавших не поступало.
https://1prime.ru/News/20230304/839975357.html
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