МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ангар горит на площади 250 квадратных метров на Ленинградском шоссе в Москве, информации о пострадавших не поступало, сообщает столичный главк МЧС. В строящемся здании в "Москва-сити" произошел пожар

"Четвертого марта 2023 года в 18.05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290А. По прибытии ПСП (пожарно-спасательных служб — ред.) происходит загорание в ангаре на общей площади около 250 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на площади 200 квадратных метров обрушилась кровля. Спасатели продолжают тушить пожар, информации о пострадавших не поступало.