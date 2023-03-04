МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе на севере Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. На севере Москвы загорелся ангар

"В 20.20 пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Вечером в субботу московские спасатели проинформировали о пожаре на площади 250 квадратных метров в ангаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290А, информации о пострадавших не поступало. Отмечалось, что на площади 200 квадратных метров обрушилась кровля.