Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на севере Москвы
ГУМЧС: пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе на севере Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС.
"В 20.20 пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.
Вечером в субботу московские спасатели проинформировали о пожаре на площади 250 квадратных метров в ангаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290А, информации о пострадавших не поступало. Отмечалось, что на площади 200 квадратных метров обрушилась кровля.
https://1prime.ru/News/20230304/839975455.html
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