МИНСК, 4 мар — ПРАЙМ. Государственный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР подтвердил, что две страны "идут вместе" в своем развитии, заявил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Белоруссия и Китай нарастят использование нацвалют в торговле

"Мы еще раз убедились…, что мы вместе. Потому что элементы вторичных санкций (со стороны Запада из-за сотрудничества с Белоруссией — ред.), опасений, боязней присутствуют. Вместе с тем этот визит расставил все точки над "i": мы дальше идем с Китаем в рамках совместного развития на основе нового уровня сотрудничества — всепогодного стратегического партнерства", — сказал Снопков в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, визит президента Белоруссии в Китай определил принципы взаимодействия на десятилетия вперед, а также подтвердил, что две страны "идут вместе".

Первый вице-премьер отметил, что для развития углубленного сотрудничества с Белоруссией определены города Тяньцзинь, Циндао и Чунцин. "Это хабы в Китае. Чунцин — логистический (центр — ред.), это — электронная торговля, коммерция, отправная точка движения контейнерных поездов из Китая в Европу и из Европы в Китай… Определена возможность работы по принципу "зеленый коридор", то есть груз проверяется не на границе, а в точке назначения — Чунцине. Плюс важный элемент — субсидии со стороны провинции на передвижение поездов: субсидии позволяют снижать затраты (на логистику — ред.), соответственно, быть белорусскому товару более конкурентоспособным на китайском рынке", — сказал он. Снопков добавил, что Тяньцзинь — это порт и промышленная зона, развитию которой китайское правительство уделяет большое внимание, Циндао — тоже мощный порт, но южнее. Но этот город в большей степени интересен Минску с точки зрения производственно-медицинской кооперации и участия белорусских предприятий в свободной зоне ШОС.

Первый вице-премьер рассказал, что до недавнего времени КНР был единственной страной, которая выделяла Минску кредиты на промышленные проекты. По его словам, к настоящему моменту Белоруссией и Китаем уже "реализовано 25 проектов на 5 миллиардов долларов, в реализации находятся 4 проекта на 1,5 миллиарда долларов, в завершающей стадии — пять проектов на 500 миллионов долларов". Снопков добавил, что китайской стороной осуществляется финансирование реализации в Белоруссии инфраструктурных проектов, в том числе в рамках оказания Минску технико-экономической помощи. Уже завершено таких проектов на сумму более 200 миллионов долларов. "Они являются подарком. И проектов технико-экономической помощи на более 200 миллионов долларов в эквиваленте реализуется… Это — социальное жилье, бассейн, стадион международного класса. В ситуации, когда мы отрезаны от мировых финансовых рынков, — это то направление, которое надо развивать, и такие договоренности в рамках госвизита были", — продолжил первый вице-премьер.

Он добавил, что в целом по итогам визита достигнуты договоренности, совокупный экономический эффект от которых оценивается в размере около 3,6 миллиарда долларов. Снопков добавил, что также достигнуты предварительные договоренности по ряду направлений, которые еще предстоит развить и которые в будущем принесут дополнительный экономический эффект. Он также сообщил, что в текущем году белорусский экспорт в Китай планируется увеличить минимум на 200 миллионов долларов по сравнению с 2022 годом до 2,2 миллиарда, но в Минске ставят задачу постараться нарастить экспорт на 600 миллионов долларов.