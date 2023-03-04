СТАМБУЛ, 4 мар — ПРАЙМ. Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, достигло почти 46 тысяч, сообщил в субботу глава МВД Сулейман Сойлу. Землетрясения принесли для Турции новые угрозы

"Жертвами землетрясений стали 45 тысяч 968 человек, из них 4 тысячи 267 — это сирийцы", — заявил Сойлу на брифинге, транслировавшемся телеканалами.

По его словам, число афтершоков за почти месяц превысило 13 тысяч.

Он отметил, что работы по сносу тяжело поврежденных зданий идут одновременно с разбором завалов. В частности, в городе Антакья разрушено более 58% зданий.

Сойлу сообщил, что единовременное пособие в 10 тысяч лир (около 530 долларов) получили более миллиона и 61 тысячи семей.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".