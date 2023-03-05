МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Россияне в этом году к 8 марта стали больше покупать парфюмерии и билетов в театр, а также на выставки по сравнению с прошлым годом, однако число покупок ювелирных украшений и бижутерии, напротив, сократилось, показало исследование аналитического ресурса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого есть у РИА Новости. Россиянам дали совет, как сэкономить на цветах к 8 Марта

Аналитики изучили данные из средних чеков с 20 февраля по 3 марта этого и прошлого годов. Выяснилось, что число покупок женских духов выросло на 35%, а средний чек оказался на 4% ниже, чем годом ранее, и составил 2 905 рублей. В свою очередь билеты в театры, музеи и выставки стали покупать на 71% больше, средний чек вырос — на 10%, до 1110 рублей.

При этом средний чек на ювелирные изделия и бижутерию оказался выше на 8%, чем годом ранее, а число покупок снизилось на 19%. Вместе с тем сократились и покупки подарочных сертификатов, а также букетов цветов — на 3% (в обеих категориях).

Кроме того, россияне в этот период стали больше покупать женского нижнего белья, посуды, шоколада и шоколадных конфет, а также верхней одежды. Однако число покупок подарочных сертификатов и обуви снизилось. Эксперты ресурса отмечают, в преддверии 8 марта заметно увеличение трат на развлечения и категории с высокой долей эмоциональных покупок.

В частности, накануне праздника заметно увеличение расходов по товарам, которые показывали низкие продажи перед 14 февраля. Таким образом, полагают аналитики, сработал компенсаторный эффект, обеспечивший перенос части "праздничного" спроса с начала февраля на начало марта. Это подтверждает традиционно высокое значение Международного женского дня для россиян (в сравнении с Днем святого Валентина), считают специалисты.