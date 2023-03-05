МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Соглашение о продаже ритейлера одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela) инвестиционной компании АФК "Система" расторгнуто, Eastnine продолжает переговоры с потенциальными покупателями, сообщает шведская компания-продавец. СМИ: АФК "Система" заинтересовалась покупкой завода Volkswagen в Калуге

В октябре 2022 года стало известно, что АФК "Система" приобретает 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 миллиарда рублей.

"Соглашение о продаже пакета акций Eastnine в MFG ПАО АФК "Система" расторгнуто. Eastnine продолжит поиск выхода из своих инвестиций и ведет диалог с потенциальными покупателями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по оценкам шведской компании, условия сделки до конца так и не будут исполнены — в связи с этим стороны пришли к соглашению о расторжении договора купли-продажи.