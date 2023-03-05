МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Пожар площадью 200 квадратных метров произошел на коксохимическом заводе в Видном, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Московский завод начал поставку деталей для китайских кроссоверов

"Поступило сообщение о возгорании на Белокаменном шоссе, дом 13 в городском округе Видное. Площадь пожара 200 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что произошел хлопок в цеху коксохимического завода. В региональном главке МЧС уточнили, что горит разделительно-насосная колонна с бензолом, зафиксировано открытое горение строения 20 на 10 метров высотой 20 метров.

Также в региональном ГУ МЧС отметили, что к тушению пожара привлекли 87 человек и 29 единиц техники, в том числе 59 человек и 19 единиц техники от МЧС России.

Кроме того, в пресс-службе компании "Мечел", в которую входит завод, уточнили, что пострадавших и угрозы окружающей среде из-за пожара на предприятии нет.

"Произошло возгорание на разделительной колонне в отделении улавливания. Пожар локализован, пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", — говорится в сообщении.

Добавляется, что будет создана комиссия для расследования причин произошедшего.

Московский коксогазовый завод — коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области, входит в группу "Мечел". Предприятие производит кокс, бензол, каменноугольную смолу.

"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.