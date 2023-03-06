МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Новатэк" сообщил правительству РФ о готовности приобрести долю Shell в проекте "Сахалин-2", составляющую 27,5%, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Британия приостановила поставки газа в Европу из-за отказа оборудования

"Новатэк" сообщил правительству о своей готовности приобрести долю Shell в проекте "Сахалин-2" (27,5%), говорят источники "Ъ", знакомые с ситуацией. При этом газовая компания просит Белый дом ускорить проведение оценки ущерба, нанесенного проекту со стороны Shell, чтобы принять участие в отборе покупателя", — пишет газета.

В августе прошлого года оператором проекта вместо зарегистрированного на Бермудах Sakhalin Energy стало российское ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в "Сахалине-2" (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, отказалась участвовать в проекте, списав балансовую стоимость своей доли на сумму 1,6 миллиарда долларов. Правительство РФ оценило долю компании в 94,8 миллиарда рублей.

При этом, отмечает газета, неочевидно, что Shell будет передана вся сумма, так как правительство должно провести экологический, технологический и иной аудит деятельности компании в России на предмет нанесения ущерба проекту. Сумма ущерба должна быть вычтена из средств, которые Shell может получить за долю.

При этом у Shell остался offtake-контракт на получение до 1 миллиона тонн СПГ в год с "Сахалина-2" до 2028 года, пишет издание. Однако этот контракт исходно подписан с Sakhalin Energy и не был впоследствии перезаключен с новым российским оператором, поэтому фактически не выполняется с августа. Shell 2 февраля сообщала, что по-прежнему имеет два долгосрочных контракта на поставку СПГ из РФ (еще один — с "Ямала СПГ"), но по одному из них перестала получать грузы в третьем квартале 2022 года. Дочка "Газпром нефти" получила долю Shell в их бывшем СП

На данный момент оператор "Сахалина-2" продает объемы СПГ, прежде поставлявшиеся по долгосрочному контракту Shell, на спотовом рынке, пишет газета. Что будет с этими объемами в случае вхождения "Новатэка" в проект, пока не известно. Собеседники издания поясняют, что компании было бы выгодно забрать их в свой портфель, так как цены в этом долгосрочном контракте привязаны к нефти и существенно ниже, чем спотовые цены на СПГ в Азии в настоящий момент.

Однако другие акционеры проекта, включая "Газпром", могут быть заинтересованы в том, чтобы объемы Shell вернулись в общий пул проекта и по-прежнему продавались на спотовом рынке, распределяя прибыль между всеми участниками "Сахалина-2".

"Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.