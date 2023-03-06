Тиньков заявил, что против него не должны были вводить санкции
Бизнесмен Тиньков заявил, что никогда не должен был попадать под санкции Великобритании
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что его не должны были включать в британские санкционные списки.
"Я никогда не должен был попадать под санкции", — написал он в одной из соцсетей.
Предприниматель отметил, что "в трудных ситуациях" могут возникнуть ошибки, и выразил надежду, что их удастся исправить.
Великобритания в марте прошлого ввела против Олега Тинькова санкции, предполагающие заморозку его активов и запрет на въезд в страну. Позже Лондон также запретили заходить в британские порты судам, принадлежащим бизнесмену или находящимся под его контролем.
В начале марта СМИ сообщили, что Тиньков попросил МИД Британии снять с него санкции, поскольку это было бы "справедливым".
https://1prime.ru/News/20230306/839990343.html
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