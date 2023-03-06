Путин обсудил вопросы стратегического партнерства с главой Узбекистана
Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым вопросы стратегического партнерства
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым стратегическое партнерство двух стран, в том числе реализацию перспективных проектов в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсужден целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/News/20230306/839990645.html
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