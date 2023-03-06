МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым стратегическое партнерство двух стран, в том числе реализацию перспективных проектов в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля. Путин и Эрдоган обсудили энергетическое сотрудничество

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсужден целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере", — говорится в сообщении.