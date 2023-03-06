МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, за 2022 год сократила капзатраты на 13,6% по сравнению с 2021 годом, до 11,9 миллиарда рублей и рассчитывает в 2023 году сохранить уровень прошлого года, сообщил финансовый директор компании Александр Тарасов. Финдиректор "Русагро" назвал стратегическую цель компании

"У нас есть план, примерно на уровне текущего года", — сообщил Тарасов в ходе телефонной конференции. Согласно презентации компании. в 2022 году объем капзатрат составил 11,9 миллиарда рублей, снизившись с 13,77 миллиарда рублей в 2021 году: в том числе в масложировом сегменте они выросли до 3,2 миллиарда рублей, годом ранее было 2,1 миллиарда.

Тарасов уточнил, что значимыми в этом плане будут объекты в Приморье. Кроме того, это планы по реконструкции "Русагро-Балаково" (производство растительных масел) — в этот проект из-за геополитики был внесен ряд изменений, но компания рассчитает завершить его в текущем году. Также завершается этап проектирования реконструкции маслоэкстракционного завода в Аткарске.

"Есть ряд значимых поддерживающих проектов в сельском хозяйстве, в мясе, в сахаре, но в целом все на уровне предыдущих годов", — сообщил Тарасов. Согласно презентации, в 2022 году объем капзатрат в мясном сегменте снизился до 4,1 миллиарда рублей с 8,1 миллиарда рублей в 2021 году, а в сельскохозяйственном и сахарном — вырос до 3,4 миллиарда рублей с 2,7 миллиарда годом ранее и до 1,2 миллиарда рублей с 1 миллиарда соответственно.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Группа контролирует банк земель площадью 660 тысяч гектаров в черноземном регионе России (в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской областях) и на Дальнем Востоке в Приморье.