МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) до 1 мая завершить переход на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих, говорится в сообщении аппарата вице-премьера. Эксперт прокомментировал отказ от иностранных платформ для коммуникации

Единая система коммуникаций — универсальный коммуникационный сервис для госслужащего, защищенное облачное решение. Сервис позволяет работать с документами, поддерживать аудио- и видеозвонки, использовать чат-боты для контроля задач и мессенджеры для быстрой коммуникации.

"В рамках совещания Дмитрий Чернышенко поручил всем федеральных ведомствам в срок до 1 мая 2023 года завершить переход на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих (АРМ ГС)", — говорится в сообщении.

По словам Чернышенко, более 250 тысяч сотрудников органов госвласти используют АРМ ГС ежедневно. "Но нужно ускоряться — всем ФОИВам, не завершившим переход, необходимо сделать это не позднее апреля 2023 года. РЦТ регионов рекомендуется также активизировать работу по подключению к АРМ ГС. Этого требует геополитическая обстановка", — отметил Чернышенко в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ).

Отмечается, что лидерами среди руководителей цифровой трансформации ФОИВ стали: Росрезерв, Росаккредитация, Минвостокразвития, Казначейство России, Рособрнадзор, Росимущество и ФНС России. Региональный рейтинг возглавили: Республика Татарстан, Белгородская область, Тульская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Липецкая область, Республика Башкирия. Они стали первыми обладателями "Белой книги цифровой экономики" — аналитического продукта, в котором собраны главные события ИТ-отрасли.