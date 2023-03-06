БЕРЛИН, 6 мар — ПРАЙМ. В Германии планируют запретить использовать технологий китайских компаний Huawei и ZTE при расширении покрытия беспроводной связи в стандарте 5G, хотя ряд операторов уже используют компоненты данных фирм, сообщает издание Handelsblatt. Аналитики спрогнозировали дефицит электроэнергии в Германии

"Федеральное правительство планирует значительно ограничить использование китайских технологий в мобильных сетях Германии", — пишет издание со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным Handelsblatt, запрет на применение китайских технологий в критической инфраструктуре может затронуть операторов Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica, которые уже использовали компонеты компаний Huawei и ZTE при расширении сетей 5G. Пр этом, как сообщает издание, стоимость демонтажа при таком исходе нести будут сами операторы.

"Стремление Берлина, вероятно, будет иметь серьезные последствия — для отношений с Пекином, а также для планов немецких операторов по расширению стандарта мобильной связи 5G", — констатирует издание.

В Германии уже несколько лет ведутся дебаты об участии китайских компаний в расширении сетей 5G. Власти обеспокоены тем, что поставщики из Китая контролируются их правительствами и что таким образом Пекин сможет получить доступ к немецкой критической инфраструктуре.