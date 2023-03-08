Депутат Госдумы разъяснила порядок начисления двойной пенсии
Депутат Госдумы Бессараб: военные инвалиды могут получить и социальную, и страховую пенсию
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Граждане, получившие военную травму и ставшие инвалидами, могут претендовать на получение и социальной, и страховой пенсии, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
"На сегодняшний день военному инвалиду даже не нужно собирать пакет документов. Кроме новых регионов, все остальные регионы Российской Федерации взаимодействуют межведомственно. Наша информация о назначении инвалидности соответствующей неработоспособной группы предоставляется непосредственно сразу в социальный фонд для соответствующего начисления. Например, если мужчина пенсионного возраста лежал в госпитале и получил назначение на инвалидность, то ему по межведомственному взаимодействию представится возможность получения и социальной пенсии", — сообщила порталу Rnews парламентарий.
Граждане РФ, являющиеся либо участниками Великой Отечественной Войны, либо жителями блокадного Ленинграда, а также инвалиды, получившие травму в ходе военных действий, имеют право на получение двух пенсий: страховой (по возрасту) и социальной (по инвалидности).
https://1prime.ru/News/20230308/840001486.html
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