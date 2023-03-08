МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Граждане, получившие военную травму и ставшие инвалидами, могут претендовать на получение и социальной, и страховой пенсии, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Россиянам объяснили, кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году

"На сегодняшний день военному инвалиду даже не нужно собирать пакет документов. Кроме новых регионов, все остальные регионы Российской Федерации взаимодействуют межведомственно. Наша информация о назначении инвалидности соответствующей неработоспособной группы предоставляется непосредственно сразу в социальный фонд для соответствующего начисления. Например, если мужчина пенсионного возраста лежал в госпитале и получил назначение на инвалидность, то ему по межведомственному взаимодействию представится возможность получения и социальной пенсии", — сообщила порталу Rnews парламентарий.

Граждане РФ, являющиеся либо участниками Великой Отечественной Войны, либо жителями блокадного Ленинграда, а также инвалиды, получившие травму в ходе военных действий, имеют право на получение двух пенсий: страховой (по возрасту) и социальной (по инвалидности).