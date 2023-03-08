ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — ПРАЙМ. В акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,1, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. В ООН назвали ожидаемый ущерб от землетрясений в Турции

По данным ученых, подземный толчок был зафиксирован в 18.03 по местному времени (9.03 мск). Очаг находился в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 58,8 километра.

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили это землетрясение. По их словам, толчок ощущался двойным, второй был сильнее. В домах качались люстры.

"Я смотрел что-то в телефоне, когда понял, что трясет. Посмотрел на люстру — она качалась. Не страшно, но неприятно", — заявил корреспонденту РИА Новости житель Петропавловска-Камчатского Александр Абдурахманов.