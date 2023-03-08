Геофизическая служба РАН: на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — ПРАЙМ. В акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,1, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.
По данным ученых, подземный толчок был зафиксирован в 18.03 по местному времени (9.03 мск). Очаг находился в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 58,8 километра.
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили это землетрясение. По их словам, толчок ощущался двойным, второй был сильнее. В домах качались люстры.
"Я смотрел что-то в телефоне, когда понял, что трясет. Посмотрел на люстру — она качалась. Не страшно, но неприятно", — заявил корреспонденту РИА Новости житель Петропавловска-Камчатского Александр Абдурахманов.
https://1prime.ru/News/20230308/840007339.html
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