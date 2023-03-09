Курс доллара снижается перед публикацией данных по рынку труда в США
Доллар дешевеет к евро в преддверии публикации статданных по рынку труда в США в четверг
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро перед публикацией важной статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.43 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0565 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0544 доллара, курс доллара к иене — снижается до 136,14 иены со 137,34 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,27%, до 105,38 пункта.
Аналитики полагают, что безработица в США в феврале сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,4%.
Кроме того, позднее в четверг будет опубликована статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США. Эксперты ожидают, что показатель за неделю по 4 марта вырос на 5 тысяч, до 195 тысяч заявок.
Данные по рынку труда могут оказать влияние на решение по монетарной политике Федеральной резервной системы США.
https://1prime.ru/News/20230309/840016526.html
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