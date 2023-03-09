МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Лучшим вариантом для разрешения споров в зарубежных судах в условиях блокады со стороны иностранных юристов является перенос спора в Россию после перехода компании в юрисдикцию РФ, такое мнение высказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Платежная система "Мир" запустит переводы по картам для бизнеса

Депутат считает, что сейчас, по сути, произошло полное разрушение инфраструктуры, с помощью которой российские клиенты получали доступ к правосудию за пределами России. "Разрешение вопросов российских компаний через суд с иностранными компаниями вне России, а также привлекать иностранных юристов в случае возникновения спора нашим компаниям зарубежом стало крайне сложно. К тому же никто не отменял начавшиеся ранее судебные разбирательства", — заметил он.

"Государственная санкционная политика существенно проникла в банковский и независимый судебный сектор… Иностранные юридические компании, а также международные эксперты, технические специалисты, привлечение которых в процесс зачастую является обязательным, избегают работы с компаниями хоть как-то связанными с Россией и многократно думают по этому поводу", — отметил Гаврилов.

Кроме того, иностранные юристы, по его словам, "бесконечно запрашивают дополнительные сведения о клиентах, например, о наличии их конечных бенефициаров в санкционных списках" и запросто могут "кинуть" клиента за неделю до ключевого слушания, мотивируя это тем, что они сами подвергаются осуждению со стороны властей и их репутация ухудшается. "Сейчас постоянно возникают ситуации, когда российским юристам не дают участвовать в судебных заседаниях, однако соглашаются допустить юристов из других стран, и этом случае наши компании начинают привлекать юристов из Китая", — отметил депутат. Дерипаска призвал делать ставку на частный бизнес для российской экономики

"Выходом из сложившейся ситуации являются следующие варианты. Либо, если есть такая возможность, инициировать спор в России, как это было в деле "Царьград" против Google, либо сориентироваться на азиатские арбитражи в Китае, Гонконге и Сингапуре, то есть арбитражи, которые имеют статус постоянно действующих учреждений в России и аккредитованы Минюстом. Но самый лучший вариант… — это запустить процесс перерегистрации компании в российскую юрисдикцию, тогда и спор легче можно будет перенести в Россию", — полагает Гаврилов.

"Это вполне логично, ведь если вдруг возник спор, за рубежом его из-за санкций не смогут квалифицированно разрешить в изначально выбранном сторонами органе. Наши компании должны выбирать мягкое право, как применимое российское право и третейский суд, а также подумать над альтернативной оговоркой в любых контрактах", — пояснил парламентарий.