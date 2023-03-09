МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Объем российского рынка корпоративных облигаций вырос в феврале на 2,2% и достиг 19,3 триллиона рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. Объем вложений россиян в облигации снизился на шесть процентов в 2022 году

"В феврале 2023 года на рынке корпоративных облигаций наблюдалось ускорение роста объема размещений. Объем рынка по непогашенному номиналу за месяц вырос на 415 миллиардов рублей (+2,2%), до 19,3 триллиона рублей", — говорится в обзоре.

Значительный объем размещенных ценных бумаг пришелся на замещающие облигации (186 миллиардов рублей), которые выпускали компании нефтегазовой отрасли. Размещение облигаций, номинированных в юанях, не осуществлялось.

Среднедневной объем на вторичных биржевых торгах в феврале вырос до 18,1 миллиарда рублей (в январе – 11,6 миллиарда рублей), этому способствовали значительные объемы размещений. Традиционно корреляция изменений ставок на рынке ОФЗ и корпоративных облигаций незначительная.

На рынок корпоративных облигаций дополнительно влияют такие специфические факторы, как рыночный и кредитный риски отдельных компаний, отмечается в обзоре.