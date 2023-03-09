Банк России отметил рост объема рынка корпоративных облигаций в феврале
ЦБ: объем рынка корпоративных облигаций России вырос до 19,3 триллиона рублей в феврале
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Объем российского рынка корпоративных облигаций вырос в феврале на 2,2% и достиг 19,3 триллиона рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.
"В феврале 2023 года на рынке корпоративных облигаций наблюдалось ускорение роста объема размещений. Объем рынка по непогашенному номиналу за месяц вырос на 415 миллиардов рублей (+2,2%), до 19,3 триллиона рублей", — говорится в обзоре.
Значительный объем размещенных ценных бумаг пришелся на замещающие облигации (186 миллиардов рублей), которые выпускали компании нефтегазовой отрасли. Размещение облигаций, номинированных в юанях, не осуществлялось.
Среднедневной объем на вторичных биржевых торгах в феврале вырос до 18,1 миллиарда рублей (в январе – 11,6 миллиарда рублей), этому способствовали значительные объемы размещений. Традиционно корреляция изменений ставок на рынке ОФЗ и корпоративных облигаций незначительная.
На рынок корпоративных облигаций дополнительно влияют такие специфические факторы, как рыночный и кредитный риски отдельных компаний, отмечается в обзоре.
https://1prime.ru/News/20230309/840020057.html
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