МОСКВА, 11 марта — ПРАЙМ. В МИД РФ пояснили, с чем связана необходимость принимать платежи в российских консульских учреждениях в ФРГ в евро. В МИД пошутили об участии дельфина-подрывника в атаке на "Северные потоки"

"В связи с появившимися в ряде интернет-ресурсов провокационными публикациями относительно работы российских консульских учреждений в ФРГ и того, что они якобы отказываются принимать у россиян рубли в качестве платы за предоставляемые услуги, требуя расплачиваться исключительно в евро, хотели бы внести ясность. Оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом регламентирована законодательством РФ и осуществляется в местной валюте страны пребывания", — пояснили в МИД РФ.

"Консульские учреждения России в Германии с удовольствием принимали бы к оплате карту МИР, вот только после введения санкций российским консульствам было отказано германской стороной даже в обслуживании в платёжных системах Visa и Mastercard, не говоря уже о картах МИР. Разрешили использование только так называемой EC карты. Поясним, что ЕС карта… это дебетовая карта, выдаваемая германскими банками с привязкой к другой мастер-карте. ЕС картой можно расплатиться по всей Европе почти во всех магазинах. Практически у всех граждан, проживающих в ФРГ, ЕС карты имеются. Таким образом, жалоб на трудности с оплатой практически не бывает", — добавили в ведомстве.