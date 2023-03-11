МИНСК, 11 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко уверен, что правительство страны сможет справиться с задачей, поставленной президентом — не более 7% инфляции по итогам года. Власти Белоруссии намерены развивать экономическое сотрудничество с Ираном

"Уверен, что выполнить задачу, "красную линию", которую обозначил президент (максимум 7% инфляции – ред.), нам по плечу. Других факторов, которые бы давили на цены, сейчас нет. У нас все спокойно с курсообразованием, с золотовалютными резервами, депозитами населения", — сказал Головченко в субботнем эфире телеканала "Беларусь 1".

Белорусский премьер обратил внимание на то, что действующая система регулирования цен уже принесла плоды: инфляция в годовом измерении снижается. "Сейчас мы видим, что дешевеет плодоовощная продукция. С потеплением этот основной драйвер роста цен в зимний период пропадет", — пояснил глава правительства.

"У нас всё спокойно с курсообразованием, с золотовалютными резервами, депозитами населения (они прирастают). Думаю, этих (принимаемых правительством — ред.) мер вполне достаточно", — резюмировал Роман Головченко.