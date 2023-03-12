МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Координационная парламентская группа по вопросам специальной военной операции (СВО) представила программу отпусков для военнослужащих в Костромской области, включающую транспортное обеспечение, медицинское и психологическое сопровождение, сообщила пресс-служба "Единой России". РЖД организовали горячую линию для военнослужащих

"Рабочая группа по вопросам СВО презентовала программу организации отпусков участников спецоперации в Костромской области. Решен вопрос с транспортным обеспечением — прибытием и отъездом бойцов", — сказано в сообщении.

Кроме того, программа предусматривает медицинское сопровождение, в т.ч. первичный медосмотр и исследования, консультации узких специалистов, реабилитацию и помощь психолога в случае необходимости. За каждым военнослужащим будет закреплен координатор, который поможет составить план отпуска, подчеркнули в сообщении.

"Бойцам будет предложена совместная с семьей программа санаторно-курортного лечения. Помимо этого, за участниками СВО будут закреплены ответственные специалисты по профильным юридическим вопросам, нотариусы для оказания необходимой помощи во внеочередном порядке. В программе предусмотрены и досуговые семейные мероприятия: концерты, клубы выходного дня, семейные выезды, спортивно-развлекательные мероприятия", — добавили в пресс-службе партии.

"Мы хотим помочь нашим военнослужащим и членам их семей провести дни отпуска в кругу семьи с комфортом, обеспечить возможность получения необходимой помощи и поддержки. Программа будет носить комплексный характер. Самое важное, конечно, обеспечить полный спектр услуг, в том числе медицинских, без проволочек", — приводят в сообщении слова замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикера Совфеда Николая Журавлева.

Также губернатор Костромской области Сергей Ситников, чьи слова приводит пресс-служба областной администрации, подчеркнул, что основой программ отпусков военнослужащих должен стать принцип индивидуальности, чтобы отпускник получил ту помощь, в которой наиболее нуждается.

Наконец, по словам губернатора, важно уделить время психологической подготовке родителей и супругов участников СВО к встрече с военнослужащими.

Ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, будут получать 14-дневный отпуск раз в полгода.