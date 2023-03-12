Количество погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч
Эрдоган сообщил, что число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек
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АНКАРА, 12 мар — ПРАЙМ. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек, число раненых превысило 115 тысяч, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".
"Число погибших достигло 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч", — заявил Эрдоган в своем обращении к народу из района Сандаг провинции Хатай, транслируемое по телеканалам.
https://1prime.ru/News/20230312/840040086.html
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