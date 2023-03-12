АНКАРА, 12 мар — ПРАЙМ. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек, число раненых превысило 115 тысяч, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Землетрясения принесли для Турции новые угрозы

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".

"Число погибших достигло 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч", — заявил Эрдоган в своем обращении к народу из района Сандаг провинции Хатай, транслируемое по телеканалам.