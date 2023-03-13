МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Торги на Токийской бирже начались с резкого снижения котировок на фоне новостей о банкротстве банка Silicon Valley Bank (SVB) в США. Власти США предоставят всем вкладчикам SVB доступ к их сбережениям

Через час после начала торгов индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 500 пунктов, что составляет 1,78% по сравнению с уровнем завершения торгов на прошлой неделе, до уровня 27643,29.

Индекс Topix, показывающий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, опустился на 28,79 пунктов до уровня 2002,79 пункта.

По мнению аналитиков, падение вызвано опасениями инвесторов относительно нестабильности рынка на фоне новостей из США, в результате чего они стали продавать акции банков и страховых компаний.

Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

Министр финансов страны Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.

Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье.

В понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.