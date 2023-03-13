МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в Японии впервые достигла уровня 9 тысяч иен (66,67 долларов) за грамм, такую цену установила утром в понедельник одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Цены на золото выросли на еженедельных данных США по занятости

Это на 32 иены выше уровня прошлой недели и является рекордной для Японии ценой на этот металл. Предыдущий рекорд цен установлен два месяца назад. По мнению аналитиков, повышение цены отражает неуверенность инвесторов относительно стабильности финансовой системы США и вызвано ожиданием дальнейшего роста спроса на этот металл в мире.

Торги на Токийской бирже утром в понедельник также начались с резкого снижения котировок на фоне новостей о банкротстве банка Silicon Valley Bank (SVB) в США, а затем известий о закрытии в воскресенье нью-йоркского Signature Bank.

Через час после начала торгов индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 500 пунктов, что составляет 1,78% по сравнению с уровнем завершения торгов на прошлой неделе, до уровня 27643,29. По мнению аналитиков, падение вызвано опасениями инвесторов на фоне новостей из США, в результате чего они стали продавать акции банков и страховых компаний.

Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

Министр финансов страны Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.

Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank.

В понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.