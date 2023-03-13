МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Дмитрий Шедко пропал в Москве, полиция получила заявление о его поиске, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Москвичка отдала более шести миллионов рублей за "магические услуги"

По данным источника, в пятницу 10 марта в полицию обратился мужчина и заявил, что он ищет Шедко, которого не видели с 9 марта.

В связи с произошедшим проводится проверка.

Евразийская экономическая комиссия занимается обеспечением условий для работы и развития ЕАЭС, а также разработкой предложений для развития интеграции. Ее коллегия состоит из двух представителей из пяти стран-участниц организации.