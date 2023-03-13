В Москве пропал помощник председателя коллегии ЕЭК Шедко
Полиция Москвы получила заявление о поиске пропавшего председателя коллегии ЕЭК Шедко
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Дмитрий Шедко пропал в Москве, полиция получила заявление о его поиске, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным источника, в пятницу 10 марта в полицию обратился мужчина и заявил, что он ищет Шедко, которого не видели с 9 марта.
В связи с произошедшим проводится проверка.
Евразийская экономическая комиссия занимается обеспечением условий для работы и развития ЕАЭС, а также разработкой предложений для развития интеграции. Ее коллегия состоит из двух представителей из пяти стран-участниц организации.
https://1prime.ru/News/20230313/840050934.html
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