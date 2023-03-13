МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 16 марта, сообщили РИА Новости в комитете. Аналитики узнали, сколько российских пивоваров уклоняются от уплаты акциза

Законопроект предусматривает введение реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство тем организациями, которые в него не включены. Данный реестр будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Одновременно предусматривается, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха подлежат обязательной маркировке. При этом организации, осуществляющие производство и (или) оборот такой продукции, будут обязаны представлять сведения об объеме ее производства и (или) оборота в ЕГАИС. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу подобной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, также будут представлять в ЕГАИС сведения об объеме ее закупки и розничной продажи.

Кроме того, порог допустимой максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при котором не требуется оснащение автоматическими средствами измерения и учета объема выпуска, законопроектом с 1 сентября 2024 года снижается с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год.

Предполагается, что закон должен будет вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

Инициатор принятия закона, депутат от "Единой России" Ильдар Гильмутдинов ранее обращал внимание, что на пивоваренном рынке появляются организации, подключенные к системе ЕГАИС, но по факту не производящие продукцию. Такие организации, по его словам, являются "однодневками", через которые вводится в оборот пивоваренная продукция, производимая "неизвестными производителями по неизвестным адресам производства".